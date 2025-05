Durante una entrevista en el pódcast Sin Permiso , Morales expresó una frase que ha generado debate en redes: “Tú te puedes cambiar de apellido, esos son letras, pero nunca te vas a cambiar de sangre”. El empresario reafirmó que, pese a cualquier decisión legal o diferencias personales, sus hijos seguirán siendo parte de su vida: “Yo los amo y los seguiré amando. Eso no lo puedes transformar ni cambiar en la vida. Pese a todo lo que se diga, son mis hijos”, enfatizó.

“He visto a mis hijos hasta en el 2004. Luego de ello, los vi en contadas oportunidades”, relató, subrayando que decidió guardar silencio durante años por respeto a sus hijos y para evitar polémicas públicas: “Yo me quedé callado por ellos, no porque no tuviera nada que decir”. Además, mencionó que, cuando trabajaba en AeroContinente, se le descontaban mensualmente más de 2 mil dólares que Jessica Newton retiraba como pensión para sus hijos.