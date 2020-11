Mamá de Said Palao tras conocer a Baigorria: "Soy muy feliz que estén juntos"

Alejandra Baigorria fue sorprendida en En boca de todos tras ser presentada con la mamá de Said Palao en vivo.

Ante ello, la madre del chico reality no dudó en expresar su emoción por ver a su hijo contento con ella y confesar su deseo de verlos pronto en Miami, ciudad donde reside.

¿Cómo fue el encuentro entre Alejandra Baigorria y la mamá de Said Palao?

La progenitora del integrante de Esto es guerra durante una videollamada apareció para conocer a la empresaria, describiéndola como una buena mujer y compañera.

"Decirle a ambos que me siento muy contenta, no me pierdo las historias que ponen, cómo van llevando su relación. Tanto su mamá de Ale y yo lo que queremos para nuestros hijos es que salgan adelante, que se respeten, y que poco a poco vaya creciendo el amor", indicó la señora María Rosa Castro.

A su vez, Rosa Castro descartó que sea celosa con su primogénito, todo lo contrario, destacó las cualidades de Baigorria, quién mostró su felicidad ante cámaras al estar con Said.

"Yo no soy celosa, al contrario, soy muy feliz porque están juntos. Ya pronto los veré", agregó la mamá del deportista.

Mamá de Alejandra Baigorria halagó a Said Palao

La mamá de Alejandra también estuvo presente ante lo ocurrido y halagó a Said Palao, como a María Rosa: “Te felicito porque tienes un buen hijo. Son un equipo excelente”.

Por su parte, la joven emocionada por el inesperado momento, le manifestó a la madre de Palao por qué se enamoró de él: “Lo que más me gusta de él es cuánto te quiere"