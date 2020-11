Said Palao contó cómo presentó a su hija con Alejandra Baigorria

Said Palao y Alejandra Baigorria han disfrutado de un fin de semana en Máncora, además de realizar una sesión de fotos para sus respectivas marcas. La pareja tomó un descanso de su trabajo para hacer una conferencia virtual y hablar sobre lo que será la gran final de Esto es guerra.

"Será una mezcla de emociones que hasta el día de hoy al público le gusta así que no se pueden perder la semifinal. Vamos a dar de todo. Estamos contentos y nerviosos por lo que vaya a pasar", precisó Said Palao a poco tiempo de la competencia.

Said Palao ya presentó a Ale Baigorria a su hija

Por otro lado, el integrante de los Guerreros reveló que ya tuvo la oportunidad de presentar a su hija Caetana, quien a principios de este año cumplió los cuatro años a Alejandra Baigorria. El chico reality contó algunos detalles de la tierna reunión.

"Sí, la ha visto un par de veces. Todo bien. Hasta el momento todo bien, igual es todo un proceso para que la conozca y todo bien", precisó Said. La guerrera no dudó en dedicar un mensaje tras conocer a la pequeña Caetana: "Todo tiene su tiempo y sobre todo para los pequeños. Tiene que ser poco a poco porque nosotros no hemos afianzado una relación. Las cosas se irán dando poco a poco y con tiempo".

Said Palao y Alejandra Baigorria hablan del futuro

En la misma rueda de preguntas, hubo una consulta que incomodó un poco a Said y Alejandra, sobre la posibilidad de tener hijos, pues es bien conocido el deseo de la empresaria de convertirse en mamá.

“Es muy pronto para ponerse a conversar de estos temas, son temas de planificación, sería muy irresponsable de ambas partes ponernos a conversar sobre eso, porque recién nos estamos conociendo, recién nos estamos llevando bien. Las cosas se hacen por pasos, uno no puede pensar en mil cosas cuando uno no termina de conocer a la persona. En su momento se va a tener que hablar del tema, pero creo que es muy pronto para decir algo al respecto”, respondió al diario Ojo.