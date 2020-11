Alejandra Baigorria muestra sororidad con Stephanie Valenzuela

Alejandra Baigorria expresó su sororidad con Stephanie Valenzuela. Esto después que la modelo fuera violentada por el actor mexicano Eleazar Gómez. La rubia pidió a las mujeres que nunca callen una agresión.

“Yo en su momento denuncié (caso de violencia), creo que es algo que tienen que hacer todas las mujeres, a veces muchas mujeres callan por miedo o vergüenza, lo digo, porque yo también lo pasé. Me parece muy bien que Stephanie haya denunciado y que vaya hasta el final; así él pueda mover las influencias o el dinero por tratarse de una persona conocida en México", indicó Alejandra Baigorria.

"Nadie tiene derecho a levantarte la mano, eso no se debe permitir. Me solidarizo con ella, porque lo que le ha pasado es traumático, que afectar en su vida psicológica, va tener que ser fuerte y llevar una terapia”, acotó Baigorria.

Por otro lado, Alejandra Baigorria se mostró emocionada ante la semifinal de Esto es Guerra, este lunes 9 de noviembre, a las 6:50 p.m, por América TV.

“Me siento bien en los Guerreros; mi nivel de competencia ha mejorado bastante y estoy en un buen estado físico. Entreno todos los días dos horas diarias”, dijo Alejandra Baigorria, quien admitió tener carácter fuerte, es por ello que muchas no tolera las bromas de Rafael Cardozo.

Alejandra Baigorria sobre Said Palao: "No podría estar con un hombre que no admiro"

Alejandra Baigorria indicó que le da gusto conocer cada día más a su pareja Said Palao. Además, expresó que el integrante de Esto es Guerra es un hombre que admira mucho.

“No podría estar con un hombre que no admiro, y déjenme decirles que a él lo admiro mucho. Trabaja desde las 6:00 a.m., pero no tiene por qué exponerlo”, dijo,