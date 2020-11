Stephanie Valenzuela: "De esta me levanto"

Stephanie Valenzuela usó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje a sus miles de seguidores. La modelo publicó una foto donde se le ve junto a su mascota, resaltando que es su soporte en los momentos tristes.

La joven agradeció a sus fans por el apoyo que viene recibiendo durante todo este tiempo.

"Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy", indció Stephanie Valenzuela.

"Ella siempre me anima, gracias por tanto cariño quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y se que de esta me levanto. Los quiero", sentenció la joven en su cuenta de Instagram.

Stephanie Valenzuela: "Ni una menos. Grita por tu vida"

La modelo agradeció también la sororidad del público mexicano y extranjero, así como de las autoridades correspondientes para hacer justicia la agresión sufrida por Eleazar Gómez.

"Gracias a todos los que me han escrito y mandado todo su apoyo y buenas energías. Estoy más tranquila, y sobre todo agradezco a las autoridades mexicanas por actuar conforme a derecho", comentó la cantante.

"Al consulado peruano por estar conmigo. Yo voy hasta las últimas, ni una menos, grita por tu vida", indicó la joven, alentando a otras mujeres que denuncien una agresión.