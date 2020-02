¿Danna Paola y Eleazar tuvieron relación tóxica? Ellos responden rumores sobre indirectas

Luego que surgieran especulaciones sobre supuestas indirectas entre sí, Danna Paola y Eleazar Gomez se pronunciaron. La pareja tuvo una relación cuando ella tenía 14 años y él, 23, la cual estuvo en el ojo de la tormenta por ser la actriz menor de edad.

Según los medios mexicanos, la pareja tuvo un romance en secreto, el cual nunca fue confirmado a pesar de que salieron a la luz fotos y videos de ellos como pareja.

Todo indica que fue el actor quien no quería que esta relación se haga pública, hecho que incomodaba a la actriz. El romance concluyó en malos términos.

Incluso, un medio llegó a publicar un video donde se le ve a los actores peleando e insultándose. Minutos después se les ve abrazados y cariñosos.

Tras pasar muchos años y ahora que la actriz tiene 24 años, protagoniza la serie española Élite y es juez de La Academia, se han avivado rumores sobre un enfrentamiento entre Danna Paola con su expareja. Esto a través de la letra de sus canciones.

La cantante promociona el nuevo sencillo ‘Sodio’. Aquí la joven interpreta a una sirena que está enamorada de un hombre, sin embargo, él no la quiere porque está enamorado de otro hombre.

Los fans de inmediato señalaron que se trataría de una indirecta hacia su ex Eleazar Gómez.

Ante ello, el actor señaló que no ha escuchado la canción, por lo que no podría opinar al respecto.

“Honestamente he escuchado algunos comentarios por ahí, pero la verdad aun no lo escucho y no sé a qué se refiere la gente”, indicó.

Por su parte, Eleazar Gómez lanzó su tema ‘No Me Puede Olvidar’, en cuyo video sale con una modelo muy parecida a Danna Paola. Ante ello, el artista dijo que no había ninguna intención de ello.

Además, se le escucha decir en la canción “No soy tu Pablo”. De inmediato, los usuarios de las redes especularon que sería en referencia a “Oye Pablo”, tema de Danna Paola.

Tras esta polémica, Danna Paola respondió a los medios de mexicanos.

“Me acabas de agarrar en curva, no he visto su video... Pero estoy muy contenta que el mío esté entre los 50 más vistos de todo el mundo, que tengo discos de platino y estoy feliz de estarme dedicando a lo que me gusta”, indicó.

Finalmente, señaló que la relación con sus exparejas no son las mejores.

“Yo a mis exs, los tengo completamente satanizados”, dijo.