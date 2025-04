En las fotos, ambos destacaron por su estilo relajado: Alessa apostó por un look fresco y veraniego, ideal para la ocasión, mientras que Aldo eligió un atuendo de tonos neutros que resaltó su esencia casual. ¿Quieres ver cómo lucieron durante este tierno momento? No te pierdas todos los detalles en Wapa.pe.

Amor y estilo se entrelazan en el carrusel de fotos que Alessa Wichtel compartió junto a Aldo Corzo en Instagram. En medio de su oficialización como pareja, ambos sorprendieron no solo por la ternura de las imágenes, sino por la elección de sus outfits, perfectos para esta nueva etapa. Alessa deslumbró con un look veraniego, fresco y relajado, ideal para los días cálidos, mientras que Aldo apostó por la sobriedad con prendas en tonos neutros, marcando un contraste equilibrado y chic.

Lo que más llamó la atención fue la sutil coordinación de estilos entre ambos, sumándose a la tendencia del matching outfit. Además, Alessa adoptó el toque blokecore, al lucir la camiseta de su pareja, integrando moda y fútbol de una manera auténtica. Estos guiños estilísticos no pasaron desapercibidos entre sus seguidores, quienes celebraron no solo la relación, sino también el buen gusto y complicidad que proyectan con sus looks.