¡AUDIO BOMBA! Revelan a ‘Pompinchú’ repartiendo su herencia antes de morir tras acusaciones contra su hermano y desata polémica

Hija de 'Pompinchú' revela audio en el que él habla sobre distribuir su fortuna mientras estaba hospitalizado sin imaginar que su hermano Ray González se apropió de todo.

Pompínchú está bajo la mirada pública a raíz del escándalo desatado por Rosa, su hija, durante su velorio en el Ministerio de Cultura. La controversia fue tal que la hija dejó el lugar, organizando una pequeña ceremonia con otros parientes que estuvieron presentes en sus últimos momentos. Después de que su hija denunció , su tío, se apoderó de todo el dinero e incluso solicitó ayudas para su hospitalización sin necesitarlo, salió a la luz un audio donde el comediante detalla la distribución de su patrimonio. ¿A quién decidió dejarle su fortuna?

Salen a la Luz Impactantes Grabaciones de Pompinchú Transferiendo su Herencia y la Supuesta Usurpación de su Hermano

Rosa, hija de Pompinchú, presentó una grave acusación contra Jeffrey Ponci, hermano del cómico, por la desaparición del dinero que acumuló gracias a su trabajo en redes sociales y el apoyo de sus seguidores mientras estaba hospitalizado.

Rechazada por sus familiares tras ser acusada de solicitar ayudas, Rosa mostró mensajes que prueban que actuó conforme a las instrucciones de su padre, quien, mediante un mensaje de voz desde el hospital, le indicó distribuir 10 mil soles antes de morir.

El Paisa entregó esta suma como muestra de apoyo para su amigo, y el cómico, pensando en su familia y su hermano, dispuso su uso para emergencias.

“Mi papá ya se sentía débil, le costaba respirar, y le mencionaron que ingresaría a UCI. Le dijo a mi mamá ‘reserva 2 mil para Ricardo (su hijo) para cualquier gasto, en ropa, lonchera, y los 6 mil restantes dáselos a Ray”, relató Rosa.

En el mensaje, después de reservar 2 mil soles para uso personal, Pompinchú dispone dividir los 8 mil restantes entre su nieto, Ricardo, y Raymundo González, a quien planificó destinar la mayor parte del dinero, que aún no aparece.

“Mi hermano va a recoger el dinero, hija, se lo das, pero sabes qué, quédense con 2 mil soles para Ricardito, para su recreo, hija. El resto se lo das a mi hermano, gracias”, se oye en el mensaje. También mostró videos de Ray recibiendo el monto y contándolo completamente para evitar futuros problemas.

No obstante, el comediante también dejó cuentas con el dinero generado en sus redes y expresó a Jeffrey su intención de dejarle algo al pequeño, participante de sus espectáculos. Sin embargo, su hermano habría retirado 6 mil soles.

“Hay dos cuentas bancarias que maneja mi tío Ray, dinero de lo que mi papá grabó con Ricardo y Jeffrey”, “Pompín tenía ingresos de Facebook, cuenta en soles y dólares ya que Facebook paga en dólares. ‘Pompín’ acumuló una cantidad destinada a su nieto. Siempre decía: ‘Cholo, quiero dejarle algo’. Trabajábamos para eso… De pronto, llegan retiros al gmail, de 40 dólares, 60 dólares, y un retiros fuertes de 800 dólares, y otros de 6 mil soles”, declaró Jeffrey.

Por último, Rosa afirmó que heredó el celular de su padre, donde guardaba todas sus cuentas, pero Raymundo lo negó, rechazándola por completo al sugerir que no era un familiar directo, lo cual impidió su acceso al hospital por no compartir el mismo apellido.