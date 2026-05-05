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CORTE DE AGUA EN LIMA: Sedapal anuncia suspensión del 6 al 7 de mayo, revisa distritos y horarios

Sedapal anuncia cortes de agua en Lima este 6 y 7 de mayo por trabajos de mantenimiento. Conoce los distritos afectados y horarios aquí.

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    CORTE DE AGUA EN LIMA: Sedapal anuncia suspensión del 6 al 7 de mayo, revisa distritos y horarios
    ¿Qué distritos de Lima no contarán con el servicio de agua?
    CORTE DE AGUA EN LIMA: Sedapal anuncia suspensión del 6 al 7 de mayo, revisa distritos y horarios

    ¡Prepárate con anticipación! La empresa Sedapal informó que realizará interrupciones en el servicio de agua potable los días miércoles 6 y jueves 7 de mayo. Esta suspensión afectará a distintos distritos de Lima Metropolitana y podría extenderse hasta por 14 horas, según la zona y el sector específico.

    De acuerdo con la entidad, estos cortes responden a labores programadas de mantenimiento con el objetivo de optimizar la calidad del servicio. Entre los trabajos previstos figuran la limpieza de reservorios y la conexión de nuevas tuberías, acciones clave para garantizar un mejor suministro en el futuro. Más adelante, te contamos todos los detalles.

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    Corte de agua 6 de mayo: distritos y horarios programados

    La Molina

    • Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. en urb. Las Lomas de La Molina Vieja, segunda etapa, y el conjunto residencial La Alameda, segunda etapa.
    • Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en urb. Portada del Sol, tercera etapa; mz. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8; mz. K1, J3, N1, F2 y T6; y urb. Las Praderas de La Molina.

    Jesús María

    • Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. en Cercado, urb. Fundo Oyague y urb. Santa Beatriz. Cuadrante: av. República de Chile, av. 28 de Julio, av. Arequipa, ca. Domingo Cueto, av. Edgardo Rebagliati y av. Salaverry.

    Comas

    • Desde las 12.00 m. hasta las 6.00 p. m. en P. J. Clorinda Málaga de Prado.

    Rímac

    • Desde las 12.00 m. hasta las 8.00 p. m. en barrio Santa Rosa y A. H. Los Jardines de Flor de Amancaes.

    El Agustino

    Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en A. H. Virgen del Carmen.

    Corte de agua 7 de mayo: zonas afectadas y horarios de suspensión

    San Juan de Lurigancho

    • Desde las 9.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.: coop. Las Flores, urb. San Silvestre, APV Lurigancho Bajo, APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas I, II y III), APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas III Ampliac.), urb. Las Flores de Lima, urb. Las Flores 78, asoc. San Hilarión II, coop. La Huayrona I, urb. San Carlos, APV Jorge Basadre, coop. Los Ángeles, urb. San Gabriel, A. H. Los Portales, Nuestra Señora de La Merced y urb. Los Jardines de San Juan.

    Breña

    • Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.: Cercado y urb. Nosiglia. Cuadrante: av. Brasil, av. Pedro Ruiz, jr. Loreto y todas las calles interiores de este cuadrante.

    Santa Anita

    • Desde las 6.24 a. m. hasta las 2.30 p. m.: coop. Tayacaja, segunda etapa.

    Carabayllo

    • Desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.: asoc. de Vivienda Bellavista, asoc. Programa de Vivienda Costa del Sol, asoc. Villa Victoria de Carabayllo, segunda etapa, centro poblado rural Santa Rosa, programa de Vivienda Bonavista, programa de Vivienda La Florida, segunda etapa, programa de Vivienda Las Orquídeas de Carabayllo II, programa de Vivienda Villa Emilia y centro poblado rural Punchauca.
    SOBRE EL AUTOR:
    CORTE DE AGUA EN LIMA: Sedapal anuncia suspensión del 6 al 7 de mayo, revisa distritos y horarios
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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