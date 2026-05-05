CORTE DE AGUA EN LIMA: Sedapal anuncia suspensión del 6 al 7 de mayo, revisa distritos y horarios

Sedapal anuncia cortes de agua en Lima este 6 y 7 de mayo por trabajos de mantenimiento. Conoce los distritos afectados y horarios aquí.

¡Prepárate con anticipación! La empresa Sedapal informó que realizará interrupciones en el servicio de agua potable los días miércoles 6 y jueves 7 de mayo. Esta suspensión afectará a distintos distritos de Lima Metropolitana y podría extenderse hasta por 14 horas, según la zona y el sector específico.

De acuerdo con la entidad, estos cortes responden a labores programadas de mantenimiento con el objetivo de optimizar la calidad del servicio. Entre los trabajos previstos figuran la limpieza de reservorios y la conexión de nuevas tuberías, acciones clave para garantizar un mejor suministro en el futuro. Más adelante, te contamos todos los detalles.

Corte de agua 6 de mayo: distritos y horarios programados

La Molina

Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. en urb. Las Lomas de La Molina Vieja, segunda etapa, y el conjunto residencial La Alameda, segunda etapa.

Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en urb. Portada del Sol, tercera etapa; mz. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8; mz. K1, J3, N1, F2 y T6; y urb. Las Praderas de La Molina.

Jesús María

Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. en Cercado, urb. Fundo Oyague y urb. Santa Beatriz. Cuadrante: av. República de Chile, av. 28 de Julio, av. Arequipa, ca. Domingo Cueto, av. Edgardo Rebagliati y av. Salaverry.

Comas

Desde las 12.00 m. hasta las 6.00 p. m. en P. J. Clorinda Málaga de Prado.

Rímac

Desde las 12.00 m. hasta las 8.00 p. m. en barrio Santa Rosa y A. H. Los Jardines de Flor de Amancaes.

El Agustino

Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. en A. H. Virgen del Carmen.

Corte de agua 7 de mayo: zonas afectadas y horarios de suspensión

San Juan de Lurigancho

Desde las 9.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.: coop. Las Flores, urb. San Silvestre, APV Lurigancho Bajo, APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas I, II y III), APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas III Ampliac.), urb. Las Flores de Lima, urb. Las Flores 78, asoc. San Hilarión II, coop. La Huayrona I, urb. San Carlos, APV Jorge Basadre, coop. Los Ángeles, urb. San Gabriel, A. H. Los Portales, Nuestra Señora de La Merced y urb. Los Jardines de San Juan.

Breña

Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.: Cercado y urb. Nosiglia. Cuadrante: av. Brasil, av. Pedro Ruiz, jr. Loreto y todas las calles interiores de este cuadrante.

Santa Anita

Desde las 6.24 a. m. hasta las 2.30 p. m.: coop. Tayacaja, segunda etapa.

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