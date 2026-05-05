Tula Rodríguez y su gran confesión tras regresar a América Televisión

Tula Rodríguez se incorpora a la conducción de ' Mande quien mande ' en América Televisión, expresando su felicidad de regresar a la cadena. La presentadora se siente como en casa.

Tula y sus compañeras han conectado desde el inicio, mostrando química en pantalla.

Tula y sus compañeras han conectado desde el inicio, mostrando química en pantalla.

Tula Rodríguez se unió a la conducción del programa 'Mande quien mande' y afirmó que se siente feliz de regresar a América Televisión y trabajar al lado de Laura Huarcayo y la Carlota.

"Me encuentro feliz de haber vuelto a América Televisión y ser parte de 'Mande quien mande', que es un programa lleno de entretenimiento familiar. Además, he encontrado a muchos amigos con los que he trabajado y me siento como en casa", enfatizó Tula.

Respecto a sus compañeros, señaló que es la primera vez que trabajan juntos; pero se conocen desde hace muchos años y les tiene mucha estima, respeto y cariño.

"Es la primera vez que trabajo con Laura y la Carlota en la conducción; pero nos conocemos de muchos años. Con Vílchez hemos hecho comedia, y los dos son muy talentosos. Su recibimiento ha sido lindo, caluroso y lleno de humor; así que estoy segura de que nos irá bien y el público va a disfrutar del programa", añadió Tula Rodríguez, tras estos primeros primeros programas en 'Mande quien mande'.

Tula Rodríguez llega con toda su alegría

Por su parte, Laura Huarcayo y la Carlota resaltaron el talento y la experiencia de Tula Rodríguez, y están seguros de que el programa crecerá.

"Tula es una mujer talentosa y con mucha experiencia, así que su aporte es importante para el programa. La hemos recibido con los brazos abiertos y nos hemos acoplado de inmediato", comentó Laura Huarcayo.