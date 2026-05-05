Tula Rodríguez y su gran confesión tras regresar a América Televisión

Tula Rodríguez y su gran confesión tras regresar a América TelevisiónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Tula Rodríguez se unió a la conducción del programa 'Mande quien mande' y afirmó que se siente feliz de regresar a América Televisión y trabajar al lado de Laura Huarcayo y la Carlota.
"Me encuentro feliz de haber vuelto a América Televisión y ser parte de 'Mande quien mande', que es un programa lleno de entretenimiento familiar. Además, he encontrado a muchos amigos con los que he trabajado y me siento como en casa", enfatizó Tula.
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Respecto a sus compañeros, señaló que es la primera vez que trabajan juntos; pero se conocen desde hace muchos años y les tiene mucha estima, respeto y cariño.
"Es la primera vez que trabajo con Laura y la Carlota en la conducción; pero nos conocemos de muchos años. Con Vílchez hemos hecho comedia, y los dos son muy talentosos. Su recibimiento ha sido lindo, caluroso y lleno de humor; así que estoy segura de que nos irá bien y el público va a disfrutar del programa", añadió Tula Rodríguez, tras estos primeros primeros programas en 'Mande quien mande'.
Tula Rodríguez llega con toda su alegría
Por su parte, Laura Huarcayo y la Carlota resaltaron el talento y la experiencia de Tula Rodríguez, y están seguros de que el programa crecerá.
"Tula es una mujer talentosa y con mucha experiencia, así que su aporte es importante para el programa. La hemos recibido con los brazos abiertos y nos hemos acoplado de inmediato", comentó Laura Huarcayo.
En tanto, la Carlota dijo que Tula llegó cargada de energía y alegría. "Ella es pura energía y alegría, siento que los tres nos complementamos muy bien", indicó.