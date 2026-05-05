Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - Multa por exceso de mascotas: este es el monto que pagarían quienes tengan más de dos en casa

Horóscopo de HOY martes 05 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para hoy, martes 5 de mayo de 2026.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Horóscopo de HOY martes 05 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Horóscopo de HOY martes 05 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval
    Horóscopo de HOY martes 05 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

    Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los eventos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 5 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este martes. ¡Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas!

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Soñaste con serpientes? Aprende lo que tu subconsciente intenta decirte

    Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

    Todo ha mejorado para ti, tanto a nivel laboral como económico. Solo evita hacer especulaciones arriesgadas hoy; podrías perder todo lo conseguido si no actúas con cautela.

    Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

    Tendrás una reunión con una persona que sentirás muy afín a ti. Sus ideas congeniarán con las tuyas y planificarán proyectos que serán muy productivos. En el amor, ese encuentro se concretará.

    Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

    Terminan los obstáculos y las limitaciones. Todo empieza a dar un giro positivo. Llega una propuesta que no debes ignorar; será la oportunidad que esperabas para crecer económicamente.

    Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

    Algo que pensaste que no se podía concretar empieza a hacerse realidad. Será un día de satisfacción laboral y económica. En el amor, esa persona se siente muy atraída por ti y se aproximará.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¡Al que amaste de verdad! ¿Qué significa soñar con el primer amor que te rompió el corazón?

    Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

    No pierdas la calma si alguien pretende hacer las cosas fuera de los planes que has intentado establecer. En el amor, no insistas con esa persona que desea alejarse para aclarar sus dudas.

    Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

    Está por llegar la oportunidad laboral que tanto habías esperado. Pronto dejarás esa actividad que te ha generado tanta frustración y pasarás a una etapa de mayor crecimiento y estabilidad.

    Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

    Estás por tomar decisiones precipitadas. No te dejes llevar por la irreflexión y el impulso del momento. Necesitas hacer una pausa para meditar y pensar bien tus decisiones. Evita arrepentirte.

    Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

    La sobrecarga laboral que has tenido se debe al mal manejo de tus herramientas. La falta de estrategia te ha complicado. Consultarás con una persona con más experiencia, que sabrá orientarte.

    Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

    Recibirás el dinero que necesitas para iniciar una serie de actividades que habías pospuesto. En el amor, no te aferres a nadie que no esté entregando lo que tú brindas. Reflexiona.

    Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

    Estarás centrado en una actividad que requiere toda tu atención. Habrá elementos distractores, pero no te conviene perderla. De ti depende concretar tus objetivos.

    Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

    Encontrarás la información que necesitabas para avanzar en temas que te habían generado retraso y frustración. Es posible que evalúes la opción de viajar o mudarte. Todo cambio será favorable.

    Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

    Una persona que confía en tu capacidad y conocimientos te hará una oferta que conviene evaluar y aceptar. Es posible que recibas la visita de una amistad que aprecias mucho. Acepta su invitación.

    Jhan Sandoval Horóscopo HOY

    Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre

    Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    Signo zodiacalFechasHoróscopo occidental,Horóscopo HindúHoróscopo Chino
    Acuario20 de enero - 18 de febreroUrano / SaturnoVayuTigre
    Aries21 de marzo - 20 de abrilMarte / PlutónTejas (fuego)Dragón
    Cáncer25 de junio - 22 de julioLunaJala (agua)Cabra 
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroSaturnoPrithiviBuey
    Escorpio23 de octubre - 22 de noviembrePlutón / MarteJalaCerdo
    Géminis21 de mayo - 24 de junioMercurioVayu (aire)Caballo
    Leo23 de julio - 23 de agostoSolTejasMono
    Libra24 de septiembre - 22 de octubreVenusVayuPerro
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoNeptuno / JúpiterJalaConejo
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreJúpiterTejasRata
    Tauro21 de abril - 20 de mayoVenus / TierraPrithivi (tierra)Serpiente
    Virgo24 de agosto - 23 de septiembreMercurioPrithiviGallo

    ¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

    La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluyen constantemente y se ajustan a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    TierraVirgo24 de agosto - 23 de septiembre
    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY martes 05 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

    Lo último en Wapa

    Horóscopo de HOY martes 05 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;