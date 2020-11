Stephanie Valenzuela: "Ni una menos. Grita por tu vida"

Stephanie Valenzuela rompió su silencio a través de Instagram, luego de haber víctima de un intento de feminicidio por parte del actor Eleazar Gómez.

Por medio de su red social, la modelo agradeció la sororidad del público mexicano y extranjero, así como de las autoridades correspondientes para hacer justicia.

"Gracias a todos los que me han escrito y mandado todo su apoyo y buenas energías. Estoy más tranquila, y sobre todo agradezco a las autoridades mexicanas por actuar conforme a derecho", comentó la cantante.

"Al consulado peruano por estar conmigo. Yo voy hasta las últimas, ni una menos, grita por tu vida", indicó la joven, alentando a otras mujeres que denuncien una agresión.

En otra historia que hizo público Valenzuela, dejó un mensaje tras haber sido agredida por el actor de Televisa: "Una se vuelve feminista con su propia historia".

Unas horas antes de la publicación, la joven al salir del Poder Judicial de México, declaró a la prensa:

“Quiero decir a todas las mujeres que me están escuchando que denuncien, que no se queden calladas. Yo confío plenamente en la justicia mexicana. Hoy me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardar nuestra integridad", expresó.

“Quiero que las cosas sigan su curso con la justicia. Quiero agradecer a todos por la muestra de apoyo que me han llegado desde mi patria, Perú, y la gente de acá”, acotó.

¿Cuál sería la condena que recibiría Eleazar Gómez?

El programa mexicano “De primera mano”, en una conversación con el abogado Alejandro Jiménez, comentó la condena que recibiría el intérprete de melodramas si se confirmar su culpabilidad.

“En los casos en los que se denuncia la violencia familiar, pueden ir de 1 a 6 años a prisión (...) Es para cualquiera que ejerza violencia física, psicoemocional, económica o matrimonial en contra del cónyuge, pareja, esposa, etc”, indicó.

¿Quién es Eleazar Gómez?

Eleazar Gómez es un reconocido actor de telenovelas, cantante y modelo mexicano. Desde joven se ganó el cariño del público tras participar en varias producciones de Televisa.

Entre los melodramas que fue parte resaltan: Rebelde, Atrévete a soñar, Clase 406, Luz Clarita, Cuando me enamoro y su última novela en 2020, en La mexicana y el güero. A su vez, uno de sus romances más recordados por sus fans es la que tuvo con Danna Paola tras haber durado 5 años.