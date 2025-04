El comunicado también detalló las decisiones de la familia respecto a las próximas horas. En cumplimiento con los deseos del autor, no se realizará una ceremonia pública. "No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos", indicaron los tres hijos del escritor. Asimismo, los restos de Mario Vargas Llosa serán incinerados, tal como él lo había solicitado.

A lo largo de su carrera, Mario Vargas Llosa también se dedicó a reflexionar sobre el inevitable final que aguarda a todos los seres humanos. En una entrevista con BBC Mundo, Vargas Llosa expresó su visión personal sobre la muerte, desafiando las concepciones comunes: "La muerte a mí no me angustia. Hombre, la vida tiene eso de maravilloso: si viviéramos para siempre sería enormemente aburrida, mecánica. Si fuéramos eternos sería algo espantoso. Creo que la vida es tan maravillosa precisamente porque tiene un fin".

El escritor, siempre dispuesto a explorar más allá de lo tangible, no dudó en imaginar cómo le gustaría que sucediera su propio final. "Me gustaría que la muerte me hallara escribiendo, como un accidente (...) Me gustaría ser recordado fundamentalmente como escritor, aunque uno no sabe en qué forma va a ser recordado, si es que va a ser recordado", compartió, reflejando su constante dedicación a la escritura y la incertidumbre sobre el legado que dejará.