Karla Tarazona emocionada tras ver vestidos de novia junto a Rafael Fernández

Karla Tarazona más feliz que nunca, compartió en su cuenta de Instagram el tierno momento que se encuentra viviendo tras estar realizando, al parecer, los preparativos de su boda con Rafael Fernández.

Karla Tarazona en Instagram sorprende al mostrar vestido de novia

La presentadora por medio de su red social conmovió a sus seguidores al mostrarles el tierno momento cuando se encontraba viendo vestido de novia junto a su pareja.

En la imagen que compartió Tarazona, se pudo ver un tierno mensaje que le dedicó el empresario tras el especial momento: "Lo mejor de la vida jamás lo planeas, simplemente sucede. Tu me enseñaste que el amor no solo es una palabra bonita".

Foto: Historia del Instagram Karla Tarazona

En la otra fotografía que hizo público la exconductora de Latina mientras veía un hermoso vestido con el cuál podría llegar al altar, comentó: "Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un sueño".

Foto: Historia del Instagram Karla Tarazona

¿Cuándo se casará Karla Tarazona con Rafael Fernández?

Karla Tarazona afirmó que la fecha de su boda será un día que es muy especial para ambos, pero recalcó que no será durante este año pues espera que pase toda la pandemia del coronavirus.

"Tenemos que esperar que pase todo esto para que sea bonito", indicó Raúl Fernández sobre el día de la boda. Al respecto, Karla Tarazona agregó al programa de Magaly Medina: "Sino me voy a casar via zoom y yo no quiero eso".

¿Cómo le pidió la mano Rafael Fernández a Karla Tarazona?

La presentadora durante una entrevista en el programa de Magaly Medina compartió el inédito momento que su novio la sorprendió delante de sus menores.

Tarazona emocionada mostró su lujoso anillo de compromiso luego de haber contado que el empresario adora a sus pequeños, quienes incentivaron el compromiso de su mamá.

¿Quién es Rafael Fernández?

El hombre que conquistó a la expresentadora de Latina se llama Rafael Fernández y es un empresario chinchano de 43 años.

Además, es deportista, Campeón Sudamericano de kartismo en 2016 y ha corrido cuatro mundiales.