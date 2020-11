Yiddá Eslava muestra orgullosa su figura a siete días de dar a luz

Yiddá Eslava se convirtió en mamá por segunda vez hace una semana. La actriz tras haber dado a luz por cesárea, decidió mostrar orgullosa cómo luce hasta ahora, para dejar un mensaje reflexivo a muchas mamitas que suelen preocuparse por su peso.

La joven por medio de una publicación en Instagram, luego de haber contado detalles de su nueva experiencia como mamá de dos niños, confesó que no era su prioridad en este momento, bajar de peso. Pues, se encuentra enfocada en alimentar muy bien a su pequeño.

“Hace 1 semana nació mi segundo hijo Y YA PERDÍ 10 kilos...Suena un montón de peso, pero en realidad es relativo. Tenemos que dejar de obsesionarnos con los kilos. Sí he bajado 10 kilos, pero haciendo cuentas rápidas: Mi hijo = 3.9 kilos, Placenta = 1.5 kilos, Retención de líquido = 2 kilos, Baja de peso = 2.6 kilos”, confesó en su red social.

"Poco a poco a lo largo de los meses, ayudada de la LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA y manteniendo una dieta balanceada recuperaré mi peso... o quizás no y baje más o me quede con algunos kilos, mientras nos sintamos felices y saludables, TODO ESTA BIEN”, agregó.

La intérprete también reveló que está usando faja por salud “Nota IMPORTANTE: ANDO BIEN FAJADA, me ayuda no solo a sentir alivio (contención) después de la cesárea sino también A MI, me ayuda el primer mes a desinflar Jajaja por cierto yo en las fotos tratando de hacerme la sexy jajajaj”.

¿Es bueno usar faja después del parto?

Según la página Tuasaude.com, la faja postparto es recomendada porque ayuda a reorganizar los órganos de la mujer en su debido lugar, disminuyendo la hinchazón, dando más seguridad para que la mujer realice sus actividades diarias, principalmente después de una cesárea, ayudando también a tener una buena postura.