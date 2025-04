Pamela López CONFIESA que solo fue feliz con Cueva en pandemia: "No podía salir ni tomar"

Pamela López no se guardó nada. Durante su reciente participación en el programa 'Esta Noche' , la aún esposa de Christian Cueva sorprendió a todos al revelar cuál fue, para ella, el mejor momento de su relación con el futbolista… y su respuesta dejó a más de uno impactado.

Por ello, cuando La Chola Chabuca le preguntó cuál había sido la etapa más feliz de su matrimonio, la trujillana no dudó en responder entre risas que fue durante la pandemia de Covid-19 .

"La etapa más bonita creo que fue pandemia porque no podía salir, ni tomar", confesó la influencer, dejando en claro que el confinamiento evitó que Cueva se escapara de casa para beber.

Además, la madre de los hijos de Cueva contó que no era la primera vez que enfrentaba situaciones complicadas por el tema del alcohol. Reveló que en 2015 vivió una fuerte crisis con el futbolista y que incluso buscó refugio en su fe para sobrellevar los problemas de pareja. "En ese tiempo me refugié mucho en Dios porque ya no sabía qué hacer", confesó.