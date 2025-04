Tras haberte dado el manual definitivo para evitar el frizz, ahora queremos hablarte sobre lo que no debes hacer. Aunque hay muchos consejos y trucos para combatir este problema que tanto nos molesta a muchas, también es importante que tengas en cuenta ciertos hábitos comunes que suelen ser un error.

Mencionamos tres simples pasos que muchas de nosotras hemos hecho en algún momento y que un experto ha revelado como la causa de que tu cabello no esté en su mejor estado, se dañe o sufra de frizz.

¡Error grave! Si eres de las que se ducha por la noche y lava su cabello en ese momento, recuerda secarlo bien. No dejes que se seque al aire ni lo aplastes contra la almohada durante horas. Según Juan Diego, esto es muy dañino para el cabello. Al retener la humedad y no secarse correctamente, se genera frizz y puede aparecer hongos. Cuando el cabello está mojado, está en su estado más vulnerable, por lo que esta práctica no es recomendable. Si tienes poco tiempo, al menos seca bien la raíz.