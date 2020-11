César Évora: "Es lamentable esta situación. El abuso nunca va ser el mejor camino"

César Évora, famoso y recordado actor de exitosos melodramas de Televisa, condenó cualquier acto de violencia luego de ser consultado por el intento de feminicidio de Eleazar Gómez contra Stephanie Valenzuela.

La prensa mexicana tras abordar al intérprete, le preguntaron por la denuncia de agresión que tiene el joven cantante, quien se encuentra en el reclusorio de Xochimilco, México.

"Todo tipo de violencia no lleva a ninguna parte. Yo creo que se equivocó completamente Eleazar. No puedo opinar con profundidad porque no conozco el caso", indicó el artista.

"Mi hija en la mañana me lo comentó (noticia). Cada quién tiene una cabeza o forma de pensar, pero no sé. Cualquier violencia es dañina y más a una mujer", sostuvo.

"Es lamentable esta situación. El abuso o utilización de la fuerza, nunca va ser el mejor camino", agregó el artista desconcertado.

Gloria Trevi se sororiza con Stephanie Valenzuela y todas las mujeres agredidas

Gloria Trevi usó su cuenta de Instagram para criticar a las autoridades mexicanas, luego que estás consideraran las lesiones de Stephanie Valenzuela de no ‘tan graves’. Además, afirmó que maltratar a una mujer es hacerlo a todas.

La cantante mexicana se pronunció sobre el caso de agresión a la modelo y cantante ‘Tefi’ Valenzuela con el siguiente mensaje: “Cuando una mujer se aguanta y se queda callada hay un sector de la sociedad que la considera culpable, cobarde o incluso leal, pero cuando denuncia hay autoridades que la consideran exagerada. O sea, golpear a una mujer y morderle la cara no lo consideran lesiones graves ¿Hasta dónde tenemos que aguantar las mujeres? Maltratar a una mujer es maltratarnos a todas, ella soy yo”.

¿Quién es Eleazar Gómez?

Eleazar Gómez es un reconocido actor de telenovelas, cantante y modelo mexicano. Desde joven se ganó el cariño del público tras participar en varias producciones de Televisa.

Entre los melodramas que fue parte resaltan: Rebelde, Atrévete a soñar, Clase 406, Luz Clarita, Cuando me enamoro y su última novela en 2020, en La mexicana y el güero. A su vez, uno de sus romances más recordados por sus fans es la que tuvo con Danna Paola tras haber durado 5 años.