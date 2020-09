Valenzuela sobre George Forsyth: "Pidió que no me den trabajo"

Stephanie Valenzuela desde México confesó su miedo cuando fue consultada por la posible postulación de George Forsyth a la presidencia de la República tras contar algunos detalles inéditos que pasó al terminar su romance con el alcalde de La Victoria.

¿Por qué Stephanie Valenzuela dijo tener miedo a George Forsyth?

La joven durante una entrevista con "Amor y fuego", sorprendió al revelar algunos hechos que pasó con el burgomaestre tras enterarse que podía ser el próximo mandatario del país.

“No me conviene llevarme mal con él, más bien vamos viendo si limamos asperezas, no vaya ser que salga presidente. Si sale presidente no me hagas nada, me da miedo”, inició.

Además, la cantante agregó que el alcalde de La Victoria la detesta: “Eso me preocupa, yo nunca le volví a hablar. Yo sé que me detesta el hombre, pidió que no me den trabajo, me odiaba mal, imagínate si sale de presidente: me quita el pasaporte peruano”.

Valenzuela acotó que no mantiene ninguna comunicación con Forsyth: “Me da miedo. Él hizo su vida y yo hice mi vida y nunca más me lo crucé, ni tuve un tipo de conversación y si llega a ser presidente espero que lo haga bien, que bueno, bien por él”.

Como se sabe, Restauración Nacional confirmó que Geoge Forsyth se inscribió hace dos semanas en el partido, trámite realizado dentro del plazo de ley para quienes tienen la intención de postular al Congreso o a la Presidencia de la República en las elecciones del 2021.

A su vez, cabe recordar que Valenzuela vivió un momento difícil cuando finalizó su romance con Forsyth, pues, en medio de ello perdió a un bebé.