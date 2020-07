Mamá de Stephanie Valenzuela llorando respondió furiosa por las críticas a su hija | VIDEO

Stephanie Valenzuela se emocionó al reencontrarse con su mamá por una videollamada durante el programa 'En boca de todos'.

Ante ello, la progenitora de la intérprete entre lágrimas aprovechó las cámaras para defender a su hija de los comentarios negativos por su vida de lujos.

Mamá de Stephanie Valenzuela entre lágrimas defendió a su hija

La madre de la cantante que está radicando en México aceptó una trasmisión en vivo para darle una sorpresa a su primogénita tras no verla hace más de siete meses por la pandemia.

Al verse en pantalla madre e hija se pusieron a llorar de la emoción mientras Silema, mamá de Sthepanie, envió un contundente mensaje a los críticos de la joven que cuestionan sus viajes y las prendas de lujo que utiliza para exponerlo en sus redes sociales.

Cabe recordar que unos días antes la cantante tuvo una entrevista con Magaly Medina, quién le preguntó cómo sustentaba sus ingresos económicos para darse un buen estilo de vida en otros países.

“Ya le he dicho a mi hija que entregue todas sus batalla a Dios y sabes qué, tú sigue adelante como una águila porque las serpientes van a seguir arrastrándose, pero tú vas estar arriba, disfrutando y subiendo y avanzando. Eso es lo que debes pensar. Yo ya estoy tranquila porque Dios es grande”, indicó la mamá de Valenzuela.

Stephanie Valenzuela contó sobre su exnovio millonario

Valenzuela tuvo una entrevista con el programa de Magaly Medina y resaltó que después de esa relación, su vida cambió e incluso no quiso decir quién era porque tenía miedo que se le escriban otras figuras conocidas peruanas.

“Me pidió la mano, este es un aniño de compromiso, no lo devolví porque quedamos en buenos términos, cuesta 100 mil dólares, si tuviera una necesidad económica, lo vendo”,acotó.

“Yo era una chica de provincia, que trabaja de modelo y no ganaba tanto... me enamoré de este chico y fue la relación más bonita. Él mismo me compraba joyas, zapatos, para que vaya a reuniones con él. Tengo para vivir hasta que me muera”, finalizó