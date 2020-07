Stephanie Valenzuela sobre su exnovio millonario: “Tengo para vivir hasta que me muera” | VIDEO

¡El amor en Dubai! La modelo Stephanie Valenzuela dejó atrás la vida humilde que tenía en Arequipa para estar rodeada de lujos y prestigiosas marcas, desde que tuvo una relación con su expareja, un millonario francés.

Valenzuela tuvo una entrevista con el programa de Magaly Medina y resaltó que después de esa relación, su vida cambió, y que incluso no quiso decir quién era porque tenía miedo que se lo ‘roben’.

“Yo no tenía ni una cartera de marca, ni zapatos de maraca, ¿cómo cambio mi vida? Yo me enamoré de una persona que tenía mucho dinero, a raíz de que me enamoré de mucho dinero, nunca revelé su identidad, porque cuando me relacionaron con un manager, todas las mujeres le escribieron... ¡imagínate si yo posteaba algo de mi novio!”, narró.

La exintegrante de ‘Combate’ reveló que tuvo una convivencia con el millonario en Dubai y hasta se iban a casar, pero el romance no llegó a más.

“Me pidió la mano, este es un aniño de compromiso, no lo devolví porque quedamos en buenos términos, cuesta 100 mil dólares, si tuviera una necesidad económica, lo vendo”.

Incluso, la popular Tefy resaltó que ‘tiene para vivir hasta que se muera’

“Yo era una chica de provincia, que trabaja de modelo y no ganaba tanto... me enamoré de este chico y fue la relación más bonita. Él mismo me compraba joyas, zapatos, para que vaya a reuniones con él. Tengo para vivir hasta que me muera”, finalizó.