Ethel recuerda cuando su mamá no tenía para comprar leche y Augusto Polo Campos la ayudó

La conductora de televisión Ethel Pozo quiso compartir con los televidentes de ‘América Hoy’ una anécdota muy triste y emotiva.

La hija de Gisela Valcárcel narró que el conmovedor gesto que tuvo el compositor Augusto Polo Campos con su madre.

¿Cómo Ethel Pozo recordó la emotiva anécdota?

Ethel se acordó de la situación cuando tenía una videollamada junto a Flor Polo Díaz, hija de Augusto.

A días de las celebraciones por Fiestas Patrias, se hizo la llamada a Flor para hablar un poco de las canciones que Polo Campos hizo para el Perú.

“Florcita, tú sabes que yo no conocí tanto como mi mamá conoció a tu papá, pero me emociona porque tú sabes la anécdota de que cuando mi mamá no tenía nada, era muy pobre, y un día no tenía para comprar leche y tu papá la vio, mi mamá era muy joven, y le dijo: ‘¿Qué pasa hija?”, mencionó llorando Ethel Pozo.

“Mi mamá le contó que tenía una bebé y que no tenía como alimentarla y tu papi fue y le compró un six pack de leche y le regaló (…) Así lo hizo tu papá con mi mamá que, en su momento, no tenía y seguramente lo habrá hecho con muchas personas. Además de un gran compositor fue una gran persona”, añadió llorando.

Tras estas palabras, Florcita le contestó:

“Sí el me la contó, es por eso que todos (los hijos de Augusto Polo Campos) hemos salido bondadosos, cariñosos y nos gusta ayudar a quien más lo necesita (...) Gracias por hablar tan lindo. Mi papá quería y adoraba a tu mamá”.