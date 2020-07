Hija de Ethel Pozo impacta con su increíble parecido a Gisela Valcárcel | FOTOS

Ethel Pozo conmovió a sus seguidores desde su cuenta de Instagram al compartir una tierna imagen de su infancia donde posaba junto a Gisela Valcárcel.

Ante ello, la conductora de 'El Gran Show' asombró al parecerse a su nieta cuando era joven y tenía el cabello cortito.

Hija de Ethel Pozo asombra con su gran parecido a Gisela Valcárcel

La joven por medio de su red social enterneció con una inédita foto describiendo al lado de su progenitora: “Mamá y yo. Mi ‘tbt’ de hoy con Gisela Valcárcel. Calculo que tenía 5 años y era un día común, total siempre andábamos así, juntitas”.

Al ver el retrato de Gisela impactó al lucir idéntica a la hija mayor de Ethel Pozo. Pues, se puede ver que ambas tienen la misma forma de sus ojos, rostro, nariz y mirada.

Ethel Pozo 'troleó' a su mamá Gisela Valcárcel en vivo

La recordada ‘reina del mediodía’ se presentó en la “Cocina del pueblo”, un proyecto social que es liderado Aldo Miyashiro para proveer de alimentos durante este 2020 a las personas más vulnerables.

Ethel se percató que todas las actividades ya habían sido asignadas y no entendía que iba hacer su Gisela Valcárcel, por lo que se le escuchó decir: “¿Mi madre qué va hacer ahí?”.

Al oír esta pregunta, una indignada 'Señito' le respondió: “¿Cómo que voy hacer? Me han llamado y entonces yo he dicho que voy a cocinar. No pues, no me ningunees así diciendo qué voy hacer. Las cosas no son así”.