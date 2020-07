Jazmín Pinedo y Gino Assereto cautivan con tierno vídeo junto a su hija | VIDEO

Gino Assereto luego de retornar a 'Esto es guerra' ha solido compartir más seguidores detalles de su vida diaria. Por ello, el modelo no dudó en compartir un tierno vídeo junto a su pequeña Khalessi, así como lo hizo Jazmín Pinedo en su respectiva cuenta de Instagram.

Jazmín Pinedo en Instagram mostró tierno vídeo junto a su hija

La conductora de 'Esto es guerra' publicó en su red social un enternecer momento al lado de su primogénita al despertar este fin de semana.

En la grabación se pudo ver a la popular 'Chinita' conmovida por lo tierna que suele ser su menor cuando descansa. Pues, siempre le gusta estar acompañada con algunos muñecos cuando descansa. Por ello, Jazmín quiso destacar cada inédito momento a través de sus historias.

Gino Assereto en Instagram compartió emotivo momento con su hija

Por su parte, el concursante del reality unas horas después de la publicación de su expareja destacó también que se encontraba recostado al parecer en su cama con Khalessi, describiendo: "Una de la mañana, jajaja".

En el vídeo, Assereto comentó, "bueno días, buenos días", mientras su segunda niña entre risas llegó a golpearle en el ojo sin querer.

Jazmín Pinedo reaccionó así al ver a Gino Assereto en 'Esto es guerra'

La figura de América Televisión no dudó en mostrar su alegría al ver a Gino frente a cámaras con un nuevo look. Gian Piero Diaz al ver su nueva apariencia le preguntó si se debía en algo particular.

El joven le indicó que no tenía un significado el color de su cabello, sin embargo, le confesó que ha decidido tener cambios en su vida. Por su parte, la exmodelo le dio una noticia al papá de su hija. Mira a continuación qué le dijo: