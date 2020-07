Jazmín Pinedo tras cautivar a Sebastian Yatra contó su interés por conocerlo | VIDEO

Jazmín Pinedo emocionada por el vídeo que Sebastián Yatra publicó en su cuenta de Instagram sobre ella, la presentadora de 'Esto es guerra' confesó su interés por conocer al cantante de No bailes sola.

Jazmín Pinedo en Instagram cautivó así a Sebastián Yatra

La conductora de América Televisión se pronunció contenta sobre la grabación que hizo en Tik Tok, sin imaginar que el colombiano compartiría su vídeo describiéndolo con un corazón.

Ante ello, la modelo comentó cómo ocurrió: “¡Ay qué lindo! Grabamos el Tik Tok con Facundo sin querer queriendo. No pensé que lo iba a retuitear tan rápido, de hecho que fue al ratito. Chévere que le haya gustado”.

Pinedo al ser consultada si le gustaría tener una amistad con el intérprete acotó que le encantaría. “Quién sabe. Ojalá que me hable (risas) Me encanta su música, Danna Paola también me fascina”, indicó la popular 'Chinita'.

Pero lo que llamó la atención de la nota fue cuando finalizó diciendo ante cámaras que espera que le agregue a su red social.

Jazmín Pinedo en Instagram habló sobre su actual relación con Gino Assereto

La presentadora decidió jugar a preguntas y respuestas con sus seguidores, luego que regresó su expareja a EEG. Por ello, una cibernauta le manifestó: "¿Qué sentiste ayer cuando viste a Gino? Te amo chinita".

"Lo mismo que siento cuando va a ver a Khalee a la casa. Jajaja ustedes se pasan", comentó la joven.