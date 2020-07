Farfán, Guerrero y Guizasola crean albergue para niños futbolistas sin recursos | VIDEO

Roberto Guizasola presentó el albergue "La Casa Alejitas", un sueño creado junto a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero para albergar a futuros niños promesas en el fútbol de bajos recursos económicos.

¿Cómo es el albergue que creó Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Roberto Guizasola?

El proyecto del exjugador de Alianza Lima con el apoyo de los seleccionados se construyó la ONG con la misión de formar a menores que puedan tener la posibilidad de desarrollar sus habilidades no solo como futbolista, también en la actuación y música.

Roberto se reunía con los pequeños en el edificio de cinco pisos ubicado en el distrito de Puente Piedra antes de la pandemia.

”Los niños van al colegio San Miguel Arcangel, luego vienen a la casa Alejita, descansan, almuerzan y entrenan los días que deben entrenar. Los días que no tiene talleres de música y teatro”, sostuvo el deportista.

Actualmente, la clases para los niños se viene dictando de manera virtual debido al coronavirus. A pesar de la situación que enfrenta el país, Guizasola tiene fe de que todo pasará.

Además reveló que a pesar de la distancia de Farfán y Guerrero se mantienen comprometidos. “Todos los días tenemos comunicación. Entra a las clases virtuales con los niños y hacer esto nos llena de satisfacción”.

Este albergue lleva el nombre de “La Casa Alejitas” en recuerdo a la madre de Roberto Guizasola, quien falleció de cáncer hace unos años.

“Esos niños viven lo que yo viví y no es fácil. Uno se identifica bastante, yo he tenido conversaciones con esos niños y eso me hace retroceder al pasado porque yo he pasado por lo mismo y por eso uno quiere dar lo mejor para ellos”, expresó el futbolista del Lokomotiv de Moscú a Día D.