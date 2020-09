Karla Tarazona se pronuncia tras posible engaño de Rafael Fernández

Karla Tarazona se presentó en el programa Modo Espectáculos para aclarar la situación que se encuentra viviendo con su futuro esposo, luego de pronunciarse la expareja del empresario a través de su cuenta de Instagram.

La exconductora de Latina, confesó el tierno momento que vivió al pedirle la mano el empresario frente a sus menores.

"Cuando él me pidió la mano, lo hizo delante de mis hijos. A parte nos pidieron una hermanita rápido", sostuvo entre risas Karla. Pero mostró su postura al cuestionarse el inició de su romance.

“En esta película existe dos personajes, no existe la antagonista”, manifestó la presentadora.

¿Qué dijo la expareja de Rafael Fernández?

Por medio del informe periodístico expusieron el momento que la joven se manifestó en su red social tras aceptar que le hagan preguntas.

“Yo no soy despechada, nosotros terminamos hace meses y estoy en otra”, indicó tras ser consultada sobre el relación sentimental de Karla Tarazona, agregando: "Siento que es un Dejá Vú".

Ante ello, Fernández respondió en el magazine de Karen Schwarz: “Yo no hablo de mujeres, existe personas que no siempre van a querer ver a la gente feliz".

Karla Tarazona sobre el posible embarazo de Pamela Franco con Christian Domínguez

Karla Tarazona confesó que Christian Domínguez todavía no le ha contado nada ante un posible embarazo de Pamela Franco, pero que sería una bendición.

¿Cuándo se casará Karla Tarazona?

Karla Tarazona afirmó que la fecha de su boda será un día que es muy especial para ambos, pero recalcó que no será durante este año pues espera que pase toda la pandemia del coronavirus.

"Tenemos que esperar que pase todo esto para que sea bonito", indicó Raúl Fernández sobre el día de la boda. Al respecto, Karla Tarazona agregó "Sino me voy a casar via zoom y yo no quiero eso".

¿Quién es la pareja de Karla Tarazona?

El hombre que conquistó a la expresentadora de Latina se llama Rafael Fernández y es un empresario chinchano de 43 años.

Además, es deportista, Campeón Sudamericano de kartismo en 2016 y ha corrido cuatro mundiales.