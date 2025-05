Esto no fue todo, pues Ramírez también contó sobre sus discusiones con la ‘Foquita’: “Ha revisado mi celular para ver qué había, ha revisado mis mensajes. Me sacó todo en cara ese día, y delante de mi hija. Ella me lo repite hasta ahora, me dice: ‘papá rompió mis juguetes’. Lo más triste es que recuerda que su madre fue agredida”, recuerda entre lágrimas.