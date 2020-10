Alejandra Baigorria cuenta por qué fue su primera pelea con Said Palao

Alejandra Baigorria se vio en aprietos cuando Gian Piero Díaz reveló que ella y Said Palau tuvieron su primera discusión de pareja en los camerinos. De inmediato la rubia aclaró la situación.

La empresaria señaló que la pelea en sí no fue de pareja, sino porque ella tuvo un mal día.

"No era con él ni con nadie y eso ya se me pasó. No íbamos a malograr el fin de semana y son días malos que le pasa a cualquiera", precisó Alejandra Baigorria, quien reconoció que su enamorado tenía mucha paciencia.





Said aceptó que tiene esta cualidad, pero admitió que era renegón. “Ya estamos a tres meses, yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas bien vamos a formalizar, ahorita estamos dejando que las cosas pasen, sin presiones”, recalcó el concursante

Asimismo, el joven confesó que él ya sentía atracción por Alejandra desde hace mucho, pero en ese momento ambos tenían otras prioridades.

Alejandra Baigorria encara a Rafael Cardozo: "¿Estás enamorado de mí?"

Alejandra Baigorria no toleró que Rafael Cardozo intente tomarle el pelo y mucho menos la crítique tras iniciar su relación con Said Palau. La empresaria no dudó en enfrentarse a él y hacerle una pregunta que lo terminó desconcertando.

Todo empezó cuando el brasileño acusó a la 'rubia' de acomodar la campana en uno de los juegos.

"Alejandra que creo que anda pensando más en su relación lo arregló", gritó a voz en cuello.

De inmediato, la pareja de Said Palao reaccionó y le contestó muy enojada a Rafael Cardozo.

"¿Qué te pasa, Rafael? ¿Acaso estás enamorado de mí? Déjame en paz, estoy cansada, ubícate. Tienes miedo porque dijiste que tu mujer es tan débil. No te la agarres conmigo", gritó la rubia, dejando desconcertado al brasileño.