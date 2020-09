Alejandra Baigorria reveló qué es lo primero que le gustó de Said Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao se presentaron en el programa América Hoy, donde se sometieron a una tanda de preguntas. En esta oportunidad, revelaron detalles de su relación.

La empresaria confesó que lo que más le gusta de Said son, "sus grandes brazos", mientras que Said contó que, la primera vez que vio a Alejandra, "pensé que era una linda chica".

En un momento le pidieron completar la frase, Alejandra es..., a lo que él dijo, "una chica trabajadora".

El programa aprovechó la oportunidad para emitir un video donde la gente opina sobre el físico de Said Palao, a lo que el guerrero indicó: "Qué chévere que estoy causando sensación con las señoras y las jóvenes".

Mientras que Alejandra no se quedó callada y lo secundó: "Sí, está pa' comer y pa' llevar, también".

Como se recuerda, la pareja no deja de disfrutar su amor. Tras ser captados por las cámnaras de Magaly Medina, Alejandra Baigorria y Said Palao no dudan en exponerse públicamente.

Rafael Cardozo se enfrenta a Said Palao por Alejandra Baigorria

Rafael Cardozo se enfrentó a los guerreros Said Palao y Alejandra Baigorria en medio del programa Esto es Guerra. El brasileño le reprochó al competidor haberse ido al equipo de su enamorada.

“Yo no te quería en el equipo, a quien decepcionaste fue a los fans del combate, ellos te querían en el equipo, pero tu preferiste irte debajo de las faldas de tu enamorada”, fue el primer mensaje del brasileño.

En tanto, Said no se quedó callado y le dijo: “No he traicionado a Combate, yo amo y transpiro combate. Pero ese no es Combate es de Rafael y de sus amigos”.

Alejandra Baigorria también intervino y señaló que Mario Irivarren y Pancho Rodríguez eran títeres de Cardozo.