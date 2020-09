Rafael Cardozo se enfrenta a Said Palao por Alejandra Baigorria

Rafael Cardozo se enfrentó a los guerreros Said Palao y Alejandra Baigorria en medio del programa Esto es Guerra. El brasileño le reprochó al competidor por haberse ido al equipo de su enamorada.

Como se recuerda, Said Palao y Alejandra Baigorria no dudan en aprovechar el tiempo para estar todo el momento juntos. Ante ello, Rafael Cardozo expresó su molestia.

“Yo no te quería en el equipo, a quien decepcionaste fue a los fans del combate, ellos te querían en el equipo, pero tu preferiste irte debajo de las faldas de tu enamorada”, fue el primer mensaje del brasileño.

En tanto, Said no se quedó callado y le dijo: “No he traicionado a Combate, yo amo y transpiro combate. Pero ese no es Combate es de Rafael y de sus amigos”.

Alejandra Baigorria también intervino y señaló que Mario Irivarren y Pancho Rodríguez eran títeres de Cardozo.



“Me quitó el sombrero por ti, pues siempre haces lo que se te viene en gana”, indicó la rubia.

¿Alejandra Baigorria tiene mal carácter? Said Palao hizo confesión

Luego que se difundiera un video donde se ve a Alejandra Baigorria enojada ante Said Palao, el guerrero fue consultado sobre el caracter de la rubia. Tras esta pregunta, el integrante de Esto es Guerra hizo aclaración.

Como se recuerda, Said Palao intentó hacerle una broma a Alejandra Baigorria, pero ella no lo tomó a bien y mostró su enojo ante cámaras.

“En realidad el renegón soy yo, yo molesto mucho a Ale, soy muy molestoso, reniega poco, no es lo que parece, sólo que en ese momento la filme”, recalcó Said Palao.

De esta manera, el joven dejó en claro que guarda una buena relación con la empresaria. La pareja inició un romance hace poco tiempo. Desde que fueron captados juntos por las cámaras de Magaly Medina, no dudan en dejarse ver en público y a través de las redes sociales.