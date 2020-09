Karla Tarazona cuenta si terminó su relación tras declaración de joven

Karla Tarazona en medio de la linda etapa que se encontraba viviendo con su pareja e hijos tras incursionar en un nuevo emprendimiento familiar, decidió revelar a través de su cuenta de Instagram si aún mantiene su compromiso tras la entrevista que dio, Paola Félix, expareja de su futuro esposo.

¿Karla Tarazona terminó su relación con Rafael Fernández?

La locutora de radio por medio de su red social aceptó que le hagan preguntas sus seguidores. Ante ello, un usuario le cuestionó si aún continuaba con Rafael Fernández, después de darse a conocer la declaración que hizo Paola.

Tarazona expresó su felicidad y confirmó que continúa su relación, acompañada de una grabación donde lucían juntos.

Foto: Instagram Karla Tarazona

A su vez, en otra imagen acompañada de una romántica melodía expuso los mensajes positivos que recibe de su público por su compromiso.

Foto: Instagram Karla Tarazona

¿Qué dijo la expareja de Rafael Fernández?

La empresaria rompió su silencio en señal abierta y confesó que mantuvo comunicación con Fernández hasta agosto luego de haber tenido una relación de casi 15 años.

“Yo de verdad estoy un poco nerviosa porque lo mío no es el tema de la televisión, no quiero hacerme famosa ni nada de eso. Si acepté el reportaje y hoy estar aquí es porque quiero terminar con lo que están diciendo de mi y porque fueron el único programa que vino a pedir mi verdad”, sostuvo.

La joven asombró con su manifestación: “La señora Tarazona siempre me ha hecho quedar como la ex despechada. No sé si seré la tercera en discordia (...) Nosotros tuvimos contacto como pareja hasta el 9 de agosto, él vino por mi cumpleaños, luego yo me he ido a su casa hasta el día siguiente”.

¿Quién es Rafael Fernández?

El hombre que conquistó a la expresentadora de Latina se llama Rafael Fernández y es un empresario chinchano de 43 años.

Además, es deportista, Campeón Sudamericano de kartismo en 2016 y ha corrido cuatro mundiales.

Pareja de Karla Tarazona en Instagram se luce enamorado

El empresario no oculta sus sentimientos por Karla Tarazona, por ello, suele compartir tiernos mensajes dedicados a ella en su cuenta de Instagram:

“Nada me hace más feliz que ver sonreír a alguien y saber que el motino de su sonrisa soy yo”, escribió, mientras acompañaba a la publicación un vídeo romántico donde se lucía la pareja bailando.