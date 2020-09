Peluchín sobre Mario Irivarren y Luciana Fuster: "Derrochan química"

Rodrigo González habló sobre esta cercanía que últimamente muestran Mario Irivarren y Luciana Fuster, que va más allá de trabajar juntos.

“Podría ser que tantas horas juntos, tanto tiempo... porque en la mañana están juntos en la cabina de la radio y en la noche están en “Esto es guerra””, señaló “Peluchín” en el programa “Amor y fuego”.

Por otro lado, su compañera Gigi Mitre indicó que no le sorprendería que fluya la llama del amor entre Luciana Fuster y el guerrero, ya que es una chica bonita. “Ella es súper guapa y a él le encanta estar con chicas guapas. Él no está con la que más o menos, con la que a ratos se ve bonita, a ratos no. No, a él le gustan las bonitas, guapas”, resaltó

Peluchín resaltó las cualidades de Mario Irivarren

Rodrigo González indicó que Mario Irivarren trabaja mucho para estar en forma y aseguró que entre el joven y la modelo hay una gran química que es innegable: “Me parece que Mario es un excelente chico, me parece de todo lo que hay (en los realities), lo más decente. Yo creo que entre ellos dos hay cosas que son indisimulables y hay una química, eso no se puede negar".