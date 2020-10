Karen Schwarz responde a hater que la comparó con Marina Mora por su peso

Karen Schwarz muestra con orgullo en Instagram cómo luce actualmente tras haber dado a luz a su pequeña Ceyetana, y aunque son muchos los que resaltan su sencillez y belleza, nunca faltan esos haters que salen a criticar de los demás. Esta vez, un detractor quiso burlarse comparándola con la exMis Perú Marina Mora.

Ante ello, la conductora de TV no dudó en salir a responder.

“El tema del peso luego de dar a luz es un proceso lento para algunas como yo y en otras mujeres es mucho más rápido”, escribió Karen Schwarz en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, hubo una crítica en particular que la exmodelo decidió responder. Una donde se le comparaba con Marina Mora, quien sufrió de sobrepeso por un problema de tiroides.

¿Qué respondió Karen Schwarz cuando la compararon con Marina Mora?

“Marina Mora, un saludo”, le escribió un usuario a la bella animadora. De inmediato, Karen respondió: “Qué honor el mío, siendo Marina una chica tan linda”.

Este comentario logró el apoyo de muchos de sus seguidores.

Como se recuerda, no es la primera vez que la madre de dos hijas se enfrenta a sus detractores. Siempre con educación, Karen Schwarz se encarga de resaltar que está orgullosa de su físico.

Karen Schwarz a sus seguidores: “Ámate tal cual, con tus errores y virtudes”

La conductora de televisión Karen Schwarz usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de reflexión sobre la autoaceptación y aconsejó a sus fans amarse con defectos y virtudes.

La exreina de belleza y conductora de Modo Espectáculos se mostró muy feliz con su físico, no obstante, reveló que pasó mucho tiempo para sentirse bien consigo misma y que su autoestima se vio afectada.

"Debo reconocer que yo no lo hacía, no me tomaba ese tiempo para mirarme por dentro y ver lo importante que era. Si la vida o la sociedad todo lo relacionada a una competencia y solo salimos a competir con otra persona, que pérdida de tiempo", agregó.

Además, aconsejó a sus seguidores a abrazar sus imperfecciones. "Dedica ese tiempo a abrazarte y decirte que tienes el privilegio de despertar todos los días y amarte así tal cual, con tus errores y tus virtudes", manifestó.