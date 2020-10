Samahara Lobatón contó el susto que pasó con su bebé: "Quería morirme”

Samahara Lobatón aunque se ha mostrado contenta por la etapa que está viviendo con su bebé, decidió confesar en Instagram el momento difícil que pasó durante el nacimiento de su pequeña tras complicarse la salud de su primogénita.

¿Qué le pasó a la bebé de Samahara Lobatón?

“Voy a contarles cómo fue mi parto y cómo sentí que estaba en trabajo de parto, cómo fue que terminó porque en realidad no terminó como esperaba”, inició la hija de Melissa Klug en su vídeo.

Por medio de su cuenta de Instagram, reveló que comenzó a sentir contracciones fuertes desde el miércoles: “Me dolía bastante la espalda, la barriga la tenía dura. No sabía si eran contracciones falsas o de verdad estaba entrando en trabajo de parto. Tomé lonche en la casa de la abuela de Youna, vine a mi casa, me eché y cuando Youna vino del trabajo le dije ‘me siento mal de verdad’”.

“No tenía hecha mi maleta, estaba hecha un manojo de nervios, me dolía todo, quería morirme”, agregó mientras en ese instante se encontraba angustiada.

La hija de Abel Lobatón reveló que tuvo problemas para dilatar, lo que le hubiera permitido tener un parto natural: “A las 10 a.m. la bebe comenzó a disminuir su frecuencia cardiaca y que tenía que hacerme sí o sí una cesárea de emergencia porque la bebe ya no aguantaba más”.

El nacimiento de las bebé de Samahara Lobatón

Samahara ante el dolor y nervios por su bebé, no llegó a sentir cuando le pusieron la epidural. “A las 2:45 nació Xiana, fue lo más hermoso de mi vida, estoy enamorada de mi bebé, es perfecta”.

Además, Samahara manifestó que su menor nació antes de tiempo, a las 36 semanas y dos días de embarazo, con un bajo peso (2 kilos 300), aunque no fue necesario que la pusieran en incubadora.