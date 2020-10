Marina Mora enseña cómo incluir el animal print en look de verano

Marina Mora tiene claro que el estampado animal print forma parte de uno de los clásicos de moda que siempre puede servir para darle un plus a cualquier tipo de outfit.

Dentro de la amplia gama de prints, la ex Miss Perú eligió el estampado de leopardo para lucir de forma creativa su look.

Para este estilismo la empresaria peruana utilizó un outfit all dark compuesto por un vestido de denim negro y unos botines abiertos con flecos del mismo tono. Asimismo, y para darle un upgrade a su outfit le agregó dos accesorios con detalles de animal print.

El primer detalle que eligió para impulsar su look fue un bolso negro con detalles de animal print. Si eres amante del animal print como nosotras y no sabes cómo incluirlo en tu outfit esta es una excelente opción.

Pero, además, podemos también realizar lo mismo con un accesorio que podemos usar en el cabello como una vincha o diadema. Un detalle que no pasará desapercibido y que nos ayudará a vernos más fabulosas con nuestro estilismo de tarde.

Ahora que se vienen más días de calor no dejes de probar nuevos estilos para encontrar el que más de acomode a ti. Uno de ellos puede ser este fresco y moderno look que Marina Mora luce. Una alternativa perfecta para todas aquellas mujeres que adoran los accesorios y el animal print. No olvides que la pose y la actitud juegan un papel muy importante cuando se trata de marcar la diferencia. ¿Y tú wapa te animas a lucir un outfit así?