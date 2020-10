Alejandra Baigorria encara a Rafael Cardozo: "¿Estás enamorado de mí?"

Alejandra Baigorria no toleró que Rafael Cardozo intente tomarle el pelo y mucho menos la crítique tras iniciar su relación con Said Palao. La empresaria no dudó en enfrentarse a él y hacerle una pregunta que lo terminó desconcertando.

Todo empezó cuando el brasileño acusó a la 'rubia' de acomodar la campana en uno de los juegos.

"Alejandra que creo que anda pensando más en su relación lo arregló", gritó a voz en cuello.

De inmediato, la pareja de Said Palao reaccionó y le contestó muy enojada a Rafael Cardozo.

"¿Qué te pasa, Rafael? ¿Acaso estás enamorado de mí? Déjame en paz, estoy cansada, ubícate. Tienes miedo porque dijiste que tu mujer es tan débil. No te la agarres conmigo", gritó la rubia, dejando desconcertado al brasileño.

Además, resaltó que cualquiera de los participantes puede agarrar la campana de juego.

Los conductores Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo sorprendidos intervinieron pidiendo una explicación a la productora de juego.

"El error fue de Valery (el que supervisa el juego) al marcar esa regla en la mitad de competencia y eso lo hizo para que no se crucen las cámaras, pero no sigamos con más discusiones tontas. Desde ahora no se cambia ninguna regla de juego", aclaró Piero.

Cabe indicar que no es la primera vez que Alejandra Baigorria se enfrenta con Rafael Cardozo. En arteriores oportunidades, la joven le ha reprochado por sus ataques.

Rafael Cardozo se enfrenta a Said Palao por Alejandra Baigorria

Rafael Cardozo se enfrentó a los guerreros Said Palao y Alejandra Baigorria en medio del programa Esto es Guerra. El brasileño le reprochó al competidor por haberse ido al equipo de su enamorada.

Como se recuerda, Said Palao y Alejandra Baigorria no dudan en aprovechar el tiempo para estar todo el momento juntos. Ante ello, Rafael Cardozo expresó su molestia.

“Yo no te quería en el equipo, a quien decepcionaste fue a los fans del combate, ellos te querían en el equipo, pero tu preferiste irte debajo de las faldas de tu enamorada”, fue el primer mensaje del brasileño.

En tanto, Said no se quedó callado y le dijo: “No he traicionado a Combate, yo amo y transpiro combate. Pero ese no es Combate es de Rafael y de sus amigos”.

Alejandra Baigorria también intervino y señaló que Mario Irivarren y Pancho Rodríguez eran títeres de Cardozo.



“Me quitó el sombrero por ti, pues siempre haces lo que se te viene en gana”, indicó la rubia.