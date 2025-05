Las reacciones no tardaron en llegar. Seguidores de la exconductora empezaron a cuestionar el posible significado del video, lanzando preguntas como: “¿Me parece o es una indirecta?” y “¿Por qué ya no usas tu anillo de boda?”. Incluso alguien escribió con humor: “Ya no usa el anillo del ‘Activador’ Jajaja”. Ante esto, Melissa no dudó en responder con una aclaración que buscó apagar las especulaciones: “Cocino ahora, bebé. Jajaja, se pasan”.