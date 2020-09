Gian Piero Díaz da lección de humildad tras tenso momento que pasó Jazmín Pinedo

Luego de haber ocurrido un incómodo momento entre Jazmín Pinedo y Michelle Soifer tras exponerse que la conductora se estuvo burlando de las diferencias de puntos de los equipos, Gian Piero Díaz decidió manifestarse ante lo ocurrido y poner paños fríos.

¿Qué dijo Gian Piero Díaz?

Como parte de la competencia en el reality, algunos integrantes de los 'combatientes' se sintieron fastidiados por algunos comentarios que se comenzaban a decir en vivo en cada enfrentamiento.

Ante ello, el actor después de haber pasado la tensa situación en 'Esto es guerra, pidió la palabra para dejar un reflexivo mensaje.

"La verdad es que venía bastante bien la competencia y se convierte en una discusión bastante tonta, me parece. Son ciertas cosas que vienen ensuciando puntos bonitos como el anterior en el que se tocó la campana", sostuvo.

"Les voy a decir una cosa, la diferencia en el puntaje siempre se va a ver en la semifinal, y yo nunca me voy a burlar cuando estoy arriba, porque cuando uno está abajo, lamentablemente uno se vuelve esclavo de sus palabras, es lo único que voy a decir", finalizó.

¿Qué pasó entre Jazmín Pinedo y Michelle Soifer?

Todo inició cuando los integrantes Said Palao y Hugo García se enfrentaron y perdió el hermano de Austin Palao, el cuál, Alejandra Baigorria motivó a su pareja luego escuchar comentarios negativos contra él durante la competencia.

Ante ello, la presentadora se pronunció indicando que no interrumpa la empresaria cuando hablaba tras aclaraba el tema con los concursantes, luego de haber indicado que no se "victimice" Said.

Esto habría ocasionado la molestia de la cantante, quién manifestó: "A mi me parece pésimo de verdad Jazmín Pinedo, con todo el respeto de que te mereces, tu mantén tu posición de conductora y si Alejandra porque es su novio quiere apoyarlo, pero que tu digas "Hugo eres el mejor" es absurdo, estuvo demás".