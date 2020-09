Jazmín Pinedo responde tras tenso momento que pasó con Michelle Soifer

Jazmín Pinedo decidió pronunciarse tras ser criticada en su cuenta de Instagram, luego de haber pasado un tenso momento con Michelle Soifer en 'Esto es guerra'.

Ante ello, la modelo respondió con un contundente mensaje a la usuaria que la criticó por su función como conductora.

Jazmín Pinedo en Instagram responde a las críticas

La presentadora reapareció en su plataforma digital con inédito vídeo luciendo en blanco y negro, mientras disfrutaba de la música, contando lo feliz que se encuentra.

"Este cambio de clima me tiene bien contenta, ya se va el frío!!! Quien más espera el verano? Es mi época favorita!, agregó a su descripción.

Sin embargo, una cibernauta mostró su incomodidad comentando: “Bella, aunque en el programa no caes JAJAJA!”.

Por su parte, la exchica reality respondió sin inconveniente: “Jajajaja es normal, vibras !”, con un emoticon de carita feliz y beso.

¿Qué pasó entre Jazmín Pinedo y Michelle Soifer?

Todo inició cuando los integrantes Said Palao y Hugo García se enfrentaron y perdió el hermano de Austin Palao, el cuál, Alejandra Baigorria motivó a su pareja luego escuchar comentarios negativos contra él durante la competencia.

Ante ello, la presentadora se pronunció indicando que no interrumpa la empresaria cuando hablaba tras aclaraba el tema con los concursantes, luego de haber indicado que no se "victimice" Said.

Esto habría ocasionado la molestia de la cantante, quién manifestó: "A mi me parece pésimo de verdad Jazmín Pinedo, con todo el respeto de que te mereces, tu mantén tu posición de conductora y si Alejandra porque es su novio quiere apoyarlo, pero que tu digas "Hugo eres el mejor" es absurdo, estuvo demás".