Esto es guerra: Sunafil investigará al reality tras incidente de Austin Palao en reto de altura

Este fin de semana, los seguidores de Austin Palao consiguieron volverlo tendencia con el hashtag “Abuso laboral EEG”, luego que este fuera expulsado por comentar sobre los supuestos peligros a los que someten a los participantes con un reto de altura en el programa.

“No vuelvo a hacer más pruebas de alturas”, manifestó en vivo visiblemente afectado no solo por no acabar el juego, sino por la sensación de vértigo que sintió. Austin dejó entrever que el juego no era totalmente seguro.

Las palabras del chico reality no pasaron desapercibidos por la Sunafil que se hizo presente a través de las redes sociales. La entidad que cumple la labor de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores, usó su cuenta oficial de Twitter para informar que investigará al programa reality Esto es guerra para saber si realmente pone en riesgo a sus concursantes.

“Inspectores de la SUNAFIL han iniciado las acciones inspectivas correspondientes para investigar detalles de lo ocurrido. #AlertaSUNAFIL @MTPE_Peru”, se lee en la red social.

¿Qué es la Sunafil?

Cabe mencionar, que la Sunafil es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, que supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las normas sociolaboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ante el tuit de la mencionada entidad, muchos internautas se sumaron a su iniciativa, mientras otros criticaron que una institución del Estado destine inspectores para que revise un caso como este.