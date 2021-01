Rosángela Espinoza apoya a Austin Palao tras expulsión de Esto es guerra

Luego que Austin Palao expresara su molestia por haberse lastimado y asustado, en un reto de altura que no logró concluir, ya que sentía que le jalaban el arnés, el Tribunal de Esto es guerra se enojó por las palabras del modelo que dejó entrever que no hubo buena seguridad del juego, razón por la cual decidió expulsarlo del reality.

"Es preciso que en este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible... Obviamente como estoy con la línea de vida, me jala. Ahora lo que me molesta es que sí sentí un vértigo horrible, sentí que me moría", confesó el participante.

Por su parte, el Tribunal del programa indicó: "Le pido por favor que se retire del programa... Usted a mí no me va a venir a condicionar... Nosotros tomamos siempre todas las medidas, cada reto y prueba es probado por profesionales".

Rosángela Espinoza se solidariza con Austin Palao

Por tal motivo, la popular ‘chica selfie’, Rosángela Espinoza no dudó en extender su apoyo a Austin Palao, ‘el bonito’ como ella le dice, luego que este fuera sancionado por la producción. La influencer se vio bastante afectada por la salida de su amigo.

“Bueno, ya saben lo que pasó el día de hoy. El ‘bonito’ Austin no estará en el programa, espero que sea una sanción y no algo definitivo”, manifestó a través de una de sus historias de Instagram.

Austin Palao se volvió tendencia en Twitter tras incidente en Esto es guerra

Austin Palao se volvió tendencia en Twitter tras terminar lastimado durante un reto de altura en ‘Esto es guerra’ que terminó con su expulsión del reality, tras hacer un reclamo al Tribunal mayor por la seguridad del juego.

El modelo usó su cuenta de Instagram para dar a conocer las marcas que le dejó el juego, al sufrir fricción con la soga que lo mantenía estable durante el reto.

Por otro lado, compartió una imagen donde se le ve en una clínica local con una vía en la mano. "Gracias a todos por su apoyo, me recuperaré pronto", comentó el chico reality en su plataforma digital.