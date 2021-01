Ducelia Echevarría sobre Said Palao: “No estaría en el mismo equipo que él”

La modelo Ducelia Echevarría regresó a Esto es guerra con la lengua más afilada que nunca, pues confesó que, si bien tiene una relación complicada con algunos competidores, con quien definitivamente no compartiría equipo es Said Palao.

Ante esto, Johanna San Miguel le pidió que revelara los nombres con los que no quiere compartir equipo y ella respondió: "Todo el mundo sabe que las diferencias en el programa existen por un tema de competencia".

Ducelia Echevarría dice desleal a Said Palao

La modelo indicó que no le gustaría estar del mismo lado con el influencer porque no se quedó en su equipo, a pesar que dijo que siempre sería rojo.

"Es deleal que prefirió irse a otro equipo a pesar que dijo que era siempre rojo. Al señor Said Palao, con esa persona no compartiría el mismo equipo", sostuvo Ducelia Echevarría.

Por otro lado, expresó que no han tenido la oportunidad de conversar sobre sus diferencias y que solo se quedan en saludos.

"El saludo no se le niega a nadie, pero ahí no más. No me hace falta su amistad", sentenció.

Esto es guerra sorprendió con los nuevos cambios

Aunque mucho se especuló y también era un secreto a voces, Johanna San Miguel retornó a Esto es guerra como conductora del exitoso reality de ProTv. Pero que la más o menos nos dio indicios de que sucedería esto fue la misma Jamín Pinedo cuando compartió en su Instagram que ya no estaría en esta temporada.

Causó sorpresa entre sus fans, ya que como sabemos muchos de los integrantes del programa negaron que regresarían para esta edición, sin embargo les dieron la bienvenida con bombos y platillos, por esa razón se pensó que solo daba negativas para despistar, pero todo indica que dijo la verdad.