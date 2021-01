Yaco Eskenazi y Mario Hart son las nuevas 'bombas' de Esto es Guerra

Una de las nuevas y recientes 'bombas' de la temporada 2021 de Esto es Guerra es el popular 'guerrero histórico' Yaco Eskenazi junto a Mario Hart, quien reveló que su corazón siempre le perteneció a 'Combate'.

Recordemos que el presentador de televisión ganó la popularidad que tiene gracias al reality de competencia. Mientras que el piloto de autos, siguió su carrera en la música y en otros programas concurso.

A pesar que ambos pasaron muchos años alejados del programa reality, resaltan que han vuelto para ser los capitanes de la nueva temporada de 'Esto es Guerra', en donde competirán participantes 'históricos' de EEG y concursantes del recordado programa 'Combate'.

Jazmin Pinedo desilusiona a fans tras eliminar a Esto es Guerra de sus redes

Jazmín Pinedo asombró a sus fanáticos y fanáticas de Instagram al hacer un cambio, un poco extraño en su perfil de Instagram. La reconocida ‘Chinita’ modificó su relación laboral con el programa de Esto es Guerra.

Recordemos que hace solo algunos días, en su biografía se podría leer “conductora de ‘Esto es Guerra’, pero dicha descripción ya no aparece en la red social.

“En el caso de Jazmín hay un detalle que me dicen mucho, no me consta, pero igual se los comento... Ahí donde dice conductora de TV, antes decía según los fans, “conductora de “Esto es guerra”, y muchos se han percatado del reciente cambio en su perfil personal”, explicó el comunicador Samuel Suárez en Instarándula.