Jazmin Pinedo desilusiona a fans tras eliminar a Esto es Guerra de sus redes

Jazmín Pinedo llamó a atención de sus seguidores de Instagram al hacer un cambio interesante en su perfil de su cuenta de Instagram. La popular ‘Chinita’ modificó su relación laboral con Esto es guerra.

Y es que, cuando se entraba a su biografía de la mencionada plataforma, se podía leer “conductora de Esto es guerra”, no obstante, ya no está esa descripción.

Ahora solo se ve “conductora de TV”, o sea, la modelo editó el nombre del programa de competencia ante los muchos rumores que hablan que no regresaría al frente del reality y que más bien regresarían nombres del pasado.

“En el caso de Jazmín hay un detalle que me dicen mucho, no me consta, pero igual se los comento... Ahí donde dice conductora de TV, antes decía según los fans, “conductora de “Esto es guerra”, y muchos se han percatado del reciente cambio en su perfil personal”, explicó el periodista Samuel Suárez en Instarándula.

“¿Ya no veremos más a la chinita al frente del programa de competencia?”, preguntó.

Yaco Eskenazi y Mario Hart de regreso a Esto es guerra

Hace unos días, PROTV sorprendió con una publicidad donde aparecen Mario Hart, figura emblemática de Combate y que luego también participó en Esto es guerra, y Yaco Eskenazi, capitán simbólico del famoso reality confirmando que ambos estarían en el programa dándole más suspenso al formato que desean mostrar para esta nueva temporada.

En la publicidad ambos capitanes indicaban que no podían elegir solo a 7 miembros para sus equipos, ante esto el tribunal les recalcó la cantidad. ¿Cuáles serán las novedades del programa?