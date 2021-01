Jazmín Pinedo sorprende al poner en duda su regreso a 'Esto es guerra'

¿Continuará en 'Esto es guerra'? Jazmín Pinedo sorprendió a revelar detalles inéditos sobre los planes que tiene este 2021 en su vida personal, como profesional.

Entre las novedades que dio a conocer, la joven impactó a sus seguidores al revelar que su contrato con el reality termina el próximo 27 de enero.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre EEG?

La modelo se pronunció sobre su continuidad en el reality: “Aún tengo contrato hasta el 27 de enero en ‘EEG’, pero todo puede suceder a última hora. Como bien saben, EEG es un programa donde se maneja mucho la intriga y suspenso con el televidente".

"No sé si me convoquen este año, a mí me gustaría seguir, en el programa porque me he divertido bastante, pero cualquier cosa puede suceder. Pero también es cierto, que a veces hay requerimientos en tu vida personal y familiar que no se acomodan por distintos motivos con el ámbito profesional. Y es ahí donde una persona debe poner en la balanza cuáles son sus prioridades”, confesó.

La conductora de América Televisión también manifestó su deseo por retomar sus estudios de publicidad, para emprender quizá nuevos proyectos.

“Quiero mejorar intelectualmente, desarrollándome profesionalmente y lo que más falta es tiempo en este momento. Si se da la oportunidad tendré que posponer algunas cosas, porque volver a adquirir nuevos conocimientos es algo que realmente deseo”, sostuvo.

Jazmín Pinedo en Instagram habló sobre el vídeo con Gino Assereto

Jazmín Pinedo se manifestó sobre el video que protagonizó al lado de Gino Assereto en la playa. Ante ello, la conductora envió una sutil indirecta sobre la grabación que compartió el periodista Samuel Suárez en su cuenta de Instagram, donde se la veía relajada con el papá de su hija.

Jazmín hizo una publicación en su Instagram donde retrata a sus vecinas con cámaras en lugar de cabezas. “Un saludo para mi vecina que no sabe quién soy, pero me graba todos los días”, indicó la conductora.