Jazmín Pinedo y Gino Assereto fueron captados juntos en la playa, y aunque esto no significa una reconciliación, muchos de sus fans no dudaron en emocionarse y hacer especulaciones sobre la pareja.

Como se recuerda, la conductora de TV y el chico reality anunciaron su separación en enero del 2020, tras 7 años de relación y una hija en común.

Según indicó Instarándula, la pareja pasó sus vacaciones junto a su hija en una casa de playa sl sur de Lima.

Aunque no se ven muestras de cariño, se puede ver que ambos tienen una buena relación de padres.

Jazmín Pinedo trata de no dar mucho detalle de su situación con Gino Assereto desde que confirmó su separación. Sin embargo, los rumores de una posible reconciliación no se han hecho esperar.

¿Cómo Jazmín Pinedo vivió su proceso de separación con Gino Assereto?

A través de su cuenta de Instagram, Jazmín Pinedo respondió a una serie de preguntas de sus seguidores, entre ellas sobre el amor y las separaciones.

“¿Cómo hago para superar una ruptura amorosa reciente?”, le preguntó el internauta. Ante este cuestionamiento, Jazmín Pinedo no solo optó por dar un consejo, sino de hablar de su experiencia cuando pasó por algo parecido, admitiendo que fue muy difícil para ella.

“No fue fácil... Solo hice lo que mejor pude y es lo que siempre trato en general. No me exijo ni me juzgo. Escucho a mi corazón, pero nunca dejó de lado a mi cabeza. Además, tengo mucha paciencia, ningún cambio o proceso se da en poco tiempo... La lucha de cada uno es diferente y solo uno la conoce”, señaló la conductora de “Esto es guerra”.

“En general el mejor consejo que te puedo dar es que te ames a ti primero y partas de ese amor para tomar buenas decisiones. No siempre acertarás también tienes que saberlo. No solo aprendamos a no caer sino a caer y a levantarnos”, señaló.