¿Jazmín Pinedo y Gino Assereto se reconciliaron? Así fueron expuestos

Jazmín Pinedo y Gino Assereto fueron captados juntos, disfrutando de sus vacaciones en el sur, de acuerdo al vídeo que compartió 'Instarándula'.

Cabe recordar, que la presentadora confesó a través de su cuenta de Instagram que había decidido alejarse de las redes por unos días, para pasar gratos momentos con su familia.

¿Jazmín Pinedo y Gino Assereto regresaron?

En las imágenes se pudo ver a la expareja en un día de playa. Por su parte, las figuras de América Televisión han evitado mostrar fotos en su plataforma digital.

Aunque ambos no se dan muestras de cariño en la grabación, los jóvenes demuestran que mantienen una buena relación como padres por el bienestar de su hija.

Ante ello, los seguidores de la conductora y el chico reality comenzaron a especular una posible reconciliación tras no ser captados desde el fin de su romance con una pareja.

En enero del 2020, Jazmín Pinedo y Gino Assereto confirmaron el fin de su relación de casi 7 años y una hija en común. A través de un comunicado en conjunto, pidieron a los medios respeto a su privacidad y anunciaron que no darían declaraciones sobre el tema.

Jazmín Pinedo en Instagram contó el proceso que vivió tras su ruptura con Gino Assereto

Jazmín Pinedo es de las figuras de la farándula que no suele hablar mucho de su vida privada, por eso sorprendió a sus seguidores cuando habló de cómo sobrellevó la separación con el padre de su hija, Gino Assereto.

“No fue fácil... Solo hice lo que mejor pude y es lo que siempre trato en general. No me exijo ni me juzgo. Escucho a mi corazón, pero nunca dejó de lado a mi cabeza. Además, tengo mucha paciencia, ningún cambio o proceso se da en poco tiempo... La lucha de cada uno es diferente y solo uno la conoce”, señaló la conductora de “Esto es guerra”.