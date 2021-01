Samahara Lobatón reaparece en redes con tierno momento junto a su bebé

Samahara Lobatón inició el año renovada y compartiendo con sus seguidores unas tiernas publicaciones sobre su pequeña Xianna, quién está por cumplir tres meses.

La joven retomo el uso de su cuenta de Instagram luego de haber hecho un emotivo post por Año Nuevo, donde se la veía acompañada de su bebé.

La hija de Melissa Klug volvió a mostrar a su público, sus actividades como mamá tras cuidar las 24 horas a su menor.

“Reportándome. Bebé bañada, cambiada con su última teta de la noche. Y ya saqué mis 6 onz de leche materna (me gustaría hacerlo dos veces al día pero en sí ya tengo sobre producción y sufro mucho con eso) Meta hacerlo dos veces al día les cuento cómo me va”, contó la influencer.

Pero, el retrato que enterneció más en su plataforma digital, fue la imagen de lo grande que está su primogénita: “Qué guapa esa bebé”.

Samahara Lobatón en Instagram deja motiva reflexión al iniciar el 2021

En sus redes sociales, Samahara dio las gracias a Dios por el año que pasó y por su hijita:

“Quiero agradecer al 2020 por darme a mi gran amor a Xianna, estoy súper enamorada de ella, de mi bebita hermosa es inexplicable. Crecí mucho este año como persona, tuve errores, me he caído, pero sé que he ganado sabiduría", indicó Samahara Lobatón en su cuenta oficial de Instagram.

"Gracias Dios y Universo porque conspiraron para darme lo más bello de mi vida. Ahora este año nuevo deseo cumplir todas mis metas de la mano de Xianna y crecer mucho juntas, gracias a ustedes por estar en cada paso de mi vida que esté nuevo año sea maravilloso”, añadió.