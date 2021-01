Samahara Lobatón y su bebé tienen emotivo reencuentro con sus hermanas

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón luce renovada este 2021 y reapareció en sus redes sociales más fuerte que nunca.

La hija de Abel Lobatón reveló en su cuenta de Instagram que iría a ver a sus hermanas después de las fiestas de fin de año.

“Tías ahí voy a cautivarlas con mis llantos”, mencionó la influencer en un video.

La más emocionada con la publicación fue su hermana menor, Melissa Lobatón, quien también compartió las imágenes en sus redes sociales.

Samahara Lobatón retornó a las redes sociales después de la denuncia que hizo en contra del papá de su hija.

Samahara Lobatón hace motivadora reflexión frente al inicio del 2021

En sus redes sociales, Samahara dio las gracias a Dios por el año que pasó y por su hijita:

“Quiero agradecer al 2020 por darme a mi gran amor a Xianna, estoy súper enamorada de ella, de mi bebita hermosa es inexplicable. Crecí mucho este año como persona, tuve errores, me he caído, pero sé que he ganado sabiduría", indicó Samahara Lobatón en su cuenta oficial de Instagram.

"Gracias Dios y Universo porque conspiraron para darme lo más bello de mi vida. Ahora este año nuevo deseo cumplir todas mis metas de la mano de Xianna y crecer mucho juntas, gracias a ustedes por estar en cada paso de mi vida que esté nuevo año sea maravilloso”, añadió.